Министр туризма Туниса Рене Трабельси: "Тунис должен вернуться в топ-5 лучших туристических направлений"

Тунис стал одним из самых востребованных россиянами направлений отдыха. Роскошные пляжи, удивительные экскурсии, оздоровительная талассотерпия — все это многие россияне уже успели попробовать. Чем еще может удивить гостей североафриканская страна, рассказал на большой международной пресс-конференции на острове Джерба министр туризма и ремесел Туниса Рене Трабельси, ответив на вопросы журналистов

— Ключевой вопрос для туристов сегодня — безопасность, как с этим обстоит?

— Это наш приоритет. 15% бюджета страны сейчас тратится на борьбу с терроризмом и меры безопасности. У нас проведена огромная работа: установлены детекторы, роботы, сканеры для машин. Мы используем все продвинутые методики. Да, был момент сразу после терактов 2015 года, когда мы вынуждены были перестать возить туристов в Сахару, не рекомендовали выходить из отелей. Сейчас все восстановилось. Для сравнения: во Франции от терактов погибло больше людей, чем в Тунисе.

— Кто сейчас едет в Тунис?

— Это мозаика — французы, немцы, русские, поляки, чехи, алжирцы, китайцы. Всего мы ориентируемся на цифру в 9 млн туристов в этом году. По итогам мая у нас уже зарегистрирован рост по отношению к тому же периоду прошлого года. Только за майские праздники к нам приехало 200 тысяч туристов. В том числе немало отдыхающих из России. Это особенный для нас рынок. Русские туристы, в отличие от наших ближайших соседей, останавливаются, как правило, не менее чем на семь ночей.

— Чем Тунис собирается удивлять?

— Мы всерьез надеемся на возвращение Туниса в топ-5 лучших туристических направлений. Этому может способствовать безопасность, которой мы уделяем большое внимание, богатое культурное наследие нашей страны, прекрасная экология. У нас не только прекрасное море, но и пустыня Сахара, где многим интересно побывать — это незабываемое и уникальное приключение. Тунис занимает второе место в мире после Франции по талассотерапии. Это популярное оздоровительное направление. Особенно зимой. Развиваем гольф. Наши гольф-поля также притягивают определенную категорию отдыхающих. Есть предложения для пожилых туристов, и мы будем их наращивать.

— Предлагаются также и паломнические туры...

— Еврейское паломничество в арабскую страну — это революция на туристическом рынке. В этом году в старинную синагогу Эль-Гриба на тунисском острове Джерба вошли 5 004 паломников. Пять — это отличная цифра и хорошая примета. Всего же прибыло более 7 тысяч паломников. А потенциал, по нашим оценкам — до 20 тысяч пилигримов. Паломники — дисциплинированные люди. Приезжают организованно, оплачивают пакетом. И получают здесь теплый прием, безопасность, хорошую кухню.

Большой интерес мировых СМИ к мероприятию в эль-Грибе показал важность этого мероприятия. Организовать еврейское паломничество в арабской стране нелегко. Тунисцы сохраняют свои собственные традиции, культуру, но в то же время разные религии здесь сосуществуют вместе. Жить вместе исключительно важно для нас. Люди тут уважают друг друга. Мы живем в арабской демократической стране. Я и сам — представитель еврейской общественности, и мое назначение в правительство арабского Туниса показывает толерантность, терпимость разных народов и конфессий друг к другу. Это все возможно, и надеемся, может стать примером. Наш девиз: «Хорошо жить вместе».

Справка

Синагога Эль-Гриба расположена на тунисском острове Джерба, в деревне Эр-Рияд. В синагоге хранится один из старейших в мире свитков Торы. Эль-Гриба является местом паломничества евреев.

Возраст синагоги — более двух тысяч лет, она является самой старой в Африке и одной из древнейших в мире. Согласно устным преданиям, она была построена иудеем, иммигрировавшим после разрушения первого Иерусалимского храма. Современное здание было построено в XIX веке и заменило здание XVI века.

Досье

Рене Трабелси

Рене (Рони) Трабельси (Трабелси) (Rene Trabelsi) родился на острове Джерба в Тунисе. Его отец Перес Трабельси — лидер еврейской общины Туниса, которая насчитывает около 2500 человек.

До назначения на министерский пост Рене Трабельси был известен как успешный бизнесмен в сфере туризма. Ему принадлежит агентство Royal First Travel. Трабельси долгое время работал советником правительства по вопросам туризма, рассматривался кандидатом на пост министра туризма, но получил должность только в ноябре 2018 года.

Получение евреем министерского портфеля в арабской мусульманской стране стало сенсацией. Но, по оценкам местной прессы, Рене Трабельси отлично разбирается в отелях и авиаперевозке — двух «китах» современного туристического рынка. В итоге профессионализм кандидата поборол религиозные предрассудки.

С приходом Трабельси связывают рост поступлений от туризма — одной из важнейших статей доходов национальной экономики.

Цифра

По итогам 2018 года Тунис принял 8 млн туристов. Из них на долю россиян пришлось почти 8% — 630 тысяч человек.

Двумя годами ранее в Тунисе побывали 600 тысяч наших соотечественников.

К 2020 году власти североафриканской страны рассчитывают перешагнуть «заветный рубеж» и принять уже 1 млн гостей из России.