Министр туризма Туниса Рене Трабельси: "Тунис должен вернуться в топ-5 лучших туристических направлений"

В центре внимания
Игорь Сечин // фото: Global Look Press
"Роснефть" наша? Почему госкомпания много платит топ-менеджерам и мало в госбюджет
Генерал ФСБ Алексей Дорофеев переписал свое имущество на Россию
Дмитрий Быков: Антигрузинский концерт

Новости дня

25 июня, вторник

[17:51]Правительство увеличило пособие на детей с 50 рублей до 10 тысяч
[17:44]Рамзан Кадыров оценил решение Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку
[16:48]В Перми признали правомерным завышение гимназией проходного балла для девочек
[15:53]Результаты ЕГЭ показали снижение уровня знаний по русскому языку
[15:47]Счетная палата проверила командировочные расходы Минпромторга
[15:35]Аппарат, которым раздавило пациентку в Воронеже, был 14 лет не зарегистрирован
[15:33]Долги за ЖКХ предлагают списывать по истечении срока давности
[14:59]Актриса Алла Покровская умерла на 82-м году жизни
[14:35]Москвичам рекомендуют поискать объявления о продаже своих квартир
[14:33]Совфед просит проверить данные о нарушениях со стороны банков при сборе долгов
[14:31]Актеры МХАТ призвали Путина спасти театр от низкохудожественных постановок
[14:31]В России предлагают снизить безработицу с помощью списка дефицитных профессий
[14:22]В России предлагают получать специальность без отрыва от производства
[13:38]СМИ: Глава Минпромторга остановился в номере за 1,4 млн рублей в сутки
[12:56]На пенсионерку в Челябинске завели дело из-за комментария "ВКонтакте"
[12:28]Министр образования Хакасии назвала Радищева автором "Горя от ума"
[11:55]Цементовоз опрокинулся на западе Москвы
[10:56]В Энгельсе главу отдела полиции задержали за подброс наркотиков
[09:24]Поезд Бишкек — Москва остановили на неопределенное время из-за пожара в Казахстане
[09:16]В Москве задержали подозреваемого в отравлении 24 человек
[09:11]Мединский заявил, что полной версии "Рокетмена" могли отказать в прокате
[07:46]Город в Казахстане эвакуируют из-за пожара на складе боеприпасов
[07:35]+25 градусов и порывы ветра ждут москвичей 25 июня

24 июня, понедельник

[18:18]Прокуратура проводит проверку по факту путаницы с телами трех покойниц в Апатитах
[17:50]Двадцать рабочих завода Ford в Ленобласти заставляют добровольно уволиться
[17:46]Общественник из КЧР рассказал в суде о давлении по делу о наркотиках
[17:35]Ольга Васильева назвала бюрократию одной из причин нехватки учителей
[17:23]Синод ПЦУ лишил патриарха Филарета права руководства Киевской епархией
[17:00]Роман Бабаян возглавил радио "Говорит Москва" после смерти Доренко
[16:41]СМИ сообщили о мотоциклисте, сбитом Lexus депутата Госдумы в Москве
[16:38]Египет ждет скорого возобновления чартеров из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
[15:47]Путин запретил импортировать сельхозпродукцию из Евросоюза до конца 2020 года
[15:32]Число зрителей "Прямой линии" снизилось почти на полмиллиона за год
[15:02]Десятки машин с грузинскими флагами едут к зданию МВД в Тбилиси
[14:44]В Воронежской области поймали похитившего у москвички волосы на 450 тысяч
[14:10]Mail.ru и "Билайн" уладили конфликт, создававший проблемы с "ВКонтакте"
[14:08]Младенца с вещами оставили у квартиры жительницы Иркутской области
[13:51]Астраханский перевозчик попросил суд запретить BlaBlaCar в России
[13:50]Николай Валуев рассказал о выявленной у него болезни мозга
[13:49]Большой театр сократит число бронируемых билетов почти на треть


Фото: Андрей Струнин
Как выбрать вкусную и полезную клубнику: советы экспертов
Фото: Global Look Press
Как помочь организму пережить акклиматизацию
Фото: Global Look Press
Труд на "паузу": как работать лучше благодаря коротким перерывам
Фото: Global Look Press
Жарим, парим или варим? Плюсы и минусы способов приготовления еды
Фото: Shutterstock
Как отличить легальных микрокредиторов от бандитов
Не только музыка: три топ-активности "Нашествия"-2019
Фото: Global Look Press
Десять важных мелочей про банковские карты, вклады и кэшбек
Лионель Месси // фото: Global Look Press
Пять секретов Лео Месси
Фото: Global Look Press
Четыре освежающих и целебных травяных чая для летнего сезона
// фото: Olga Sokolova / Russian Look / Global Look Press
Топ-5 косметических процедур против старения

Министр туризма Туниса Рене Трабельси: "Тунис должен вернуться в топ-5 лучших туристических направлений"

Туризм
14:12, 25 июня 2019

Тунис стал одним из самых востребованных россиянами направлений отдыха. Роскошные пляжи, удивительные экскурсии, оздоровительная талассотерпия — все это многие россияне уже успели попробовать. Чем еще может удивить гостей североафриканская страна, рассказал на большой международной пресс-конференции на острове Джерба министр туризма и ремесел Туниса Рене Трабельси, ответив на вопросы журналистов

 — Ключевой вопрос для туристов сегодня — безопасность, как с этим обстоит?

— Это наш приоритет. 15% бюджета страны сейчас тратится на борьбу с терроризмом и меры безопасности. У нас проведена огромная работа: установлены детекторы, роботы, сканеры для машин. Мы используем все продвинутые методики. Да, был момент сразу после терактов 2015 года, когда мы вынуждены были перестать возить туристов в Сахару, не рекомендовали выходить из отелей. Сейчас все восстановилось. Для сравнения: во Франции от терактов погибло больше людей, чем в Тунисе.

— Кто сейчас едет в Тунис?

— Это мозаика — французы, немцы, русские, поляки, чехи, алжирцы, китайцы. Всего мы ориентируемся на цифру в 9 млн туристов в этом году. По итогам мая у нас уже зарегистрирован рост по отношению к тому же периоду прошлого года. Только за майские праздники к нам приехало 200 тысяч туристов. В том числе немало отдыхающих из России. Это особенный для нас рынок. Русские туристы, в отличие от наших ближайших соседей, останавливаются, как правило, не менее чем на семь ночей.

— Чем Тунис собирается удивлять?

— Мы всерьез надеемся на возвращение Туниса в топ-5 лучших туристических направлений. Этому может способствовать безопасность, которой мы уделяем большое внимание, богатое культурное наследие нашей страны, прекрасная экология. У нас не только прекрасное море, но и пустыня Сахара, где многим интересно побывать — это незабываемое и уникальное приключение. Тунис занимает второе место в мире после Франции по талассотерапии. Это популярное оздоровительное направление. Особенно зимой. Развиваем гольф. Наши гольф-поля также притягивают определенную категорию отдыхающих. Есть предложения для пожилых туристов, и мы будем их наращивать.

— Предлагаются также и паломнические туры... 

— Еврейское паломничество в арабскую страну — это революция на туристическом рынке. В этом году в старинную синагогу Эль-Гриба на тунисском острове Джерба вошли 5 004 паломников. Пять — это отличная цифра и хорошая примета. Всего же прибыло более 7 тысяч паломников. А потенциал, по нашим оценкам — до 20 тысяч пилигримов. Паломники — дисциплинированные люди. Приезжают организованно, оплачивают пакетом. И получают здесь теплый прием, безопасность, хорошую кухню.

Большой интерес мировых СМИ к мероприятию в эль-Грибе показал важность этого мероприятия. Организовать еврейское паломничество в арабской стране нелегко. Тунисцы сохраняют свои собственные традиции, культуру, но в то же время разные религии здесь сосуществуют вместе. Жить вместе исключительно важно для нас. Люди тут уважают друг друга. Мы живем в арабской демократической стране. Я и сам — представитель еврейской общественности, и мое назначение в правительство арабского Туниса показывает толерантность, терпимость разных народов и конфессий друг к другу. Это все возможно, и надеемся, может стать примером. Наш девиз: «Хорошо жить вместе».

Справка

Синагога Эль-Гриба расположена на тунисском острове Джерба, в деревне Эр-Рияд. В синагоге хранится один из старейших в мире свитков Торы. Эль-Гриба является местом паломничества евреев.

Возраст синагоги — более двух тысяч лет, она является самой старой в Африке и одной из древнейших в мире. Согласно устным преданиям, она была построена иудеем, иммигрировавшим после разрушения первого Иерусалимского храма. Современное здание было построено в XIX веке и заменило здание XVI века.

Досье

Рене Трабелси

Рене (Рони) Трабельси (Трабелси) (Rene Trabelsi) родился на острове Джерба в Тунисе. Его отец Перес Трабельси — лидер еврейской общины Туниса, которая насчитывает около 2500 человек.

До назначения на министерский пост Рене Трабельси был известен как успешный бизнесмен в сфере туризма. Ему принадлежит агентство Royal First Travel. Трабельси долгое время работал советником правительства по вопросам туризма, рассматривался кандидатом на пост министра туризма, но получил должность только в ноябре 2018 года.

Получение евреем министерского портфеля в арабской мусульманской стране стало сенсацией. Но, по оценкам местной прессы, Рене Трабельси отлично разбирается в отелях и авиаперевозке — двух «китах» современного туристического рынка. В итоге профессионализм кандидата поборол религиозные предрассудки.

С приходом Трабельси связывают рост поступлений от туризма — одной из важнейших статей доходов национальной экономики.

Цифра

По итогам 2018 года Тунис принял 8 млн туристов. Из них на долю россиян пришлось почти 8% — 630 тысяч человек.

Двумя годами ранее в Тунисе побывали 600 тысяч наших соотечественников. 

К 2020 году власти североафриканской страны рассчитывают перешагнуть «заветный рубеж» и принять уже 1 млн гостей из России.

Поделитесь статьей:

Туризм

Талассотерапия, Карфаген и "Звездные войны": 7 причин поехать в Тунис этим летом

Читать далее >

Туризм

Министр туризма Туниса Рене Трабельси: "Тунис должен вернуться в топ-5 лучших туристических направлений"

Читать далее >

Туризм

Египет ждет скорого возобновления чартеров из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Читать далее >

Политика
"Банда патриотов" и слеза президента. Прямая линия – 2019 не поправит рейтинг Путина
Рамзан Кадыров оценил решение Юнус-Бека Евкурова уйти в отставку
"Прямую линию" Путина депутаты перенесут стоически
Путин запретил импортировать сельхозпродукцию из Евросоюза до конца 2020 года
Общество
Три плюс один: кого обвиняют в крушении "боинга" под Донецком Нидерланды
Правительство увеличило пособие на детей с 50 рублей до 10 тысяч
В Перми признали правомерным завышение гимназией проходного балла для девочек
Результаты ЕГЭ показали снижение уровня знаний по русскому языку
Колумнисты
Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

И на Украине, и в Грузии несмотря на то, что делают политики с обеих сторон, отношение простых людей к простым россиянам определяется уж точно не российской пропагандой здесь

Avatar

Ежов
Сергей

журналист

Решение, кому можно воровать и сколько, принимается в узком кругу. Можно тащить миллиардами и пользоваться дружбой с президентом. А можно быть директором детсада и попасться

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

У современных детей особенно сильно развита брезгливость. И власти за это спасибо: она перестала притворяться. Кончилось время обоюдных фиг в кармане и унизительных компромиссов


Культура и ТВ
Валерий Тодоровский: Самая страшная цензура — это женщины 45+
Актриса Алла Покровская умерла на 82-м году жизни
Актеры МХАТ призвали Путина спасти театр от низкохудожественных постановок
Мединский заявил, что полной версии "Рокетмена" могли отказать в прокате
Шоу-бизнес
София Ротару возвращается в Россию
Вдова Караченцова рассказала, с кем будет встречать старость
Последние спектакли "Очень смешной комедии о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК"
Саша Белый, Лёха Николаев и Антон Городецкий вернутся на экраны?

Здоровье
Гипертония и диабет не повышают риск развития старческого слабоумия
10 минут купания в океане достаточно для заражения бактериями
Опасные бактерии могут атаковать через растения
Победившие онкологические заболевания люди реже заболевают старческим слабоумием
Туризм
Талассотерапия, Карфаген и "Звездные войны": 7 причин поехать в Тунис этим летом
Министр туризма Туниса Рене Трабельси: "Тунис должен вернуться в топ-5 лучших туристических направлений"
Египет ждет скорого возобновления чартеров из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх
Российским туристам разрешили требовать полной компенсации за туры в Грузию
Авто
На родных деталях далеко не уедешь?
Двадцать рабочих завода Ford в Ленобласти заставляют добровольно уволиться
В России хотят сократить число составов дорожных правонарушений
Москвичи смогут исправить ошибки при оплате парковки в течение суток
Недвижимость
Депутат Галина Хованская: о тарифах, аварийном жилье и "микродолях"
Москвичам рекомендуют поискать объявления о продаже своих квартир
Как получить налоговый вычет по расходам на ремонт
Последний хостел. Как доживает свое последнее лето целая отрасль турбизнеса
Читайте также
Свежий номер

Петр Бирюков // фото: агентство «Москва»
Откуда у вице-мэра Москвы Бирюкова и его родственников с десяток квартир
Фото: Val Thoermer / Global Look Press
Секретное оружие? Зачем Служба внешней разведки массово закупает дамские штучки
// Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Феминизм по-кавказски: портрет явления
Фото: Михаил Солунин / ТАСС
Второй после Припяти. Как живет Дзержинск после очередной аварии
Фото: Shutterstock
Фокусы с квадратными метрами: что и как прячут в декларациях чиновники и депутаты
Валерий Тодоровский // фото: Андрей Струнин
Валерий Тодоровский:
Самая страшная цензура — это женщины 45+
Андрей Руденский // фото: Андрей Струнин
Андрей Руденский:
Политика высасывает. Чем ты дальше от нее, тем чище
Фото: Андрей Струнин
Депутат Галина Хованская:
о тарифах, аварийном жилье и "микродолях"
Александр Горбунов 10 лет сохранял анонимность // фото: телеканал «Настоящее время»
Александр Горбунов (Сталингулаг):
Я вышел из тени, чтобы защитить себя и родных
Светлана Жильцова // фото: Кирилл Романов
Светлана Жильцова:
Ностальгировать по телевидению не хочу


Бари Алибасов // фото: Global Look Press
Профессор Игорь Шарипов: Отравление Алибасова – грандиозный пиар
Лолита // фото: Global Look Press
Елена Кипер: Лолита передо мной так и не извинилась!
Фото: «Первый канал»
Малышева и слабоумие: провокации шоу "Жить здорово" добрались до детей
Сергей Лазарев // фото: Андрей Струнин
Сергей Лазарев заступился за Анастасию Волочкову
Юлия Началова // фото: Наталья Логинова
Колдуны наживаются на смерти Юлии Началовой

Sina Schuldt / Global Look Press
Страница в Facebook поможет предсказать депрессию и диабет
Стриженовы // фото: Global Look Press
Каникулы Стриженовых: обнимашки с пандами в Китае и "все включено" в Турции
Фото: Global Look Press
В Приморье для крокодилов раздолье?
Агафья Лыкова // фото на полосе: Илья Питалев / РИА «Новости»
Русская одичалая. Как живет Агафья Лыкова – самая известная отшельница России
// фото в статье: Global Look Press
Кто из артистов боится пустых ведер и черных кошек?