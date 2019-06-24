Египет ждет скорого возобновления чартеров из России в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Власти Египта рассчитывают, что чартерное авиасообщение между Россией и курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх будет возобновлено до конца 2019 года.

Об этом рассказал министр иностранных дел Египта Самех Шукри, передаёт «Парламентская газета». «Я думаю, что обе стороны почти завершили обсуждение процедур. Мы ожидаем, что авиасообщение будет скоро возобновлено», — заявил Шукри, не уточнив предполагаемую дату запуска чартеров.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прервано после крушения самолёта российского перевозчика «Когалымавиа» на Синайском полуострове 31 октября 2015 года. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту 217 пассажиров и семеро членов экипажа. ФСБ квалифицировала произошедшее как теракт.

В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных рейсов в Каир. Первый перелет из Москвы состоялся 11 апреля 2018 года. Чартерное авиасообщение с Шарм-эш-Шейхом и Хургадой пока остаётся закрытым.