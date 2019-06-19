Покажи #городсхарактером

На этой неделе стартовал социокультурный проект проект об образе городов России глазами их жителей «Город с характером».

У каждого города есть особенности, которые незаметны гостям, а его обитатели видят их по-своему: кому-то важны городские крыши, кому-то – парки, но для всех однозначно важно настроение – то, чем город дышит. Неповторимая комбинация множества качеств создает тот самый характер.

Миссия проекта – передать настоящую сущность городов России, разрушив стереотипы о «бешеном ритме Москвы», «плохой погоде Питера», «тиграх на улицах Владивостока» или «ивановских невестах». Он призван объединить тех, кто любит свои города и желает поделиться своим уникальным видением. Идею челленджа поддержали популярные блогеры, каждому из которых есть что сказать о своем родном городе.

К проекту может присоединиться любой желающий: для этого необходимо снять видео, сториз или серию фото о СВОЕМ видении особенного характера города, поставить хештеги #городсхарактером и #borjomi и выложить в Instagram, YouTube или «ВКонтакте» с геолокацией. Авторы лучших работ получат крутые призы.

Все работы участников попадают на сайт проекта, где каждый может найти интересующий его город. Кроме этого, на сайте будут представлены увлекательные тесты, благодаря которым можно узнать интересные факты об особенностях языка и культуры разных уголков России. Также блогеры составят собственные плейлисты, которые ассоциируются у них с их городами, чтобы погрузить зрителей в уникальную атмосферу родных мест.