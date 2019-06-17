Нарушивший запрет на купание 55-летний россиянин утонул в Таиланде

Врачи констатировали смерть 55-летнего туриста из РФ, купавшегося на пляже Ко Чанг в провинции Трат на востоке Таиланда.

Как сообщает портал The Thaiger, инцидент произошел в день, когда тайские спасатели вывесили на пляже «красный» флаг — знак, что купаться там запрещено из-за сильных волн, характерных для сезона дождей. Однако позднее в воде был замечен плавающий вниз головой мужчина.

Отмечается, что спасатели вытащили его из воды и доставили в госпиталь, где врачи констатировали смерть.

По данным ресурса, погибшим оказался 55-летний россиянин, приехавший на отдых в Таиланд вместе со своей 45-летней женой. Посольство РФ уже проинформировано о случившемся.