Фестиваль Турции в Москве

14–16 июня уже традиционно в московском парке «Красная Пресня» пройдет фестиваль Турции. Более 150 участников фестиваля — артистов, певцов, танцоров, поваров и ремесленников — представят москвичам культуру и традиции Турции.

Третий год подряд у жителей и гостей столицы будет возможность окунуться в потрясающую атмосферу восточной сказки. На три дня территория парка станет Турцией в миниатюре, где будут воссозданы главные архитектурные достопримечательности, представлены самые привлекательные туристические места, легендарные традиции, ремесла и искусство.

Ежедневно с 12:00 до 21:00 гостей ждет масштабная развлекательная программа, знакомство с историей и культурой Турции, призы и подарки. Здесь каждый найдет себе занятие по вкусу: можно услышать выступления известных артистов, посетить Деревню ремесел, сфотографироваться в корзине воздушного шара и стать свидетелем состязания по масляной борьбе, поиграть в популярные настольные игры, а также выиграть в Мега-квесте одну из 100 поездок в Турцию! Особую анимационную программу приготовили для маленьких гостей.

Фестиваль — это возможность совершить увлекательное путешествие по стране благодаря невероятным арт-объектам, разместившимся на территории парка. Маршруты фестиваля Турции каждый год уникальны: на этот раз благодаря реалистичным декорациям здесь можно будет увидеть потрясающие достопримечательности Стамбула в миниатюре. Большая зона будет посвящена турецкой кухне, рестораны предложат традиционные национальные блюда и, конечно же, турецкие сладости и напитки. Гости смогут попробовать барашка на вертеле, выпить настоящий турецкий чай или кофе и погадать на кофейной гуще. Унести с собой можно не только яркие воспоминания: на центральной улице расположится Гранд-базар, где можно будет купить турецкие сладости, керамику ручной работы, оригинальную посуду, качественный текстиль, ароматные специи и сувениры.

Напомним, что фестиваль проводится в рамках «перекрестного» Года культуры и туризма России и Турции и организован при поддержке Департамента культуры города Москвы, Министерства культуры и туризма Турции и Посольства Турции в России.