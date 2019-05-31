Рынок "курортного жилья" станет прозрачнее, но цены вырастут

К началу туристичнского сезона государство решило навести порядок в сфере краткосрочной аренды. Собственников жилья, сдаваемого посуточно, могут обязать получать специальные идентификаторы. С такой инициативой выступило Минэкономики.

Еще раньше, в марте этого года, «Опора России» предложила принять закон о туристическом жилье. В организации объяснили, что хозяева таких домов и квартир находятся в более выгодном положении, чем собственники гостиниц и хостелов, поскольку не платят налоги и не тратятся на обеспечение безопасности и миграционный учет гостей.

Управляющий директор компании «МИЭЛЬ-Аренда» Мария Жукова прокомментировала «Собеседнику» новую инициативу МЭР:

— Сначала нужно определиться, как именно будут присваиваться эти идентификаторы, какое ведомство будет этим заниматься, в чем процедура. Основная цель законопроекта — усиление прозрачности рынка аренды курортного жилья. Принятие такой инициативы должно привести к расширению налоговой базы, то есть чтобы арендодатели платили налог со сдаваемого жилья. К минусам можно отнести то, что арендодатели, которые будут платить налог, скорее всего, повысят арендные ставки на свое жилье, поскольку будут вынуждены компенсировать свои затраты.