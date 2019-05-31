Полицейские на Бали задержали пятерых иностранцев, среди которых были двое россиян, за продажу наркотиков.

Об этом сообщает Associated Press. Уточняется, что задержание происходило с 20 по 24 мая, однако известно об этом стало только сейчас. Полиция задержала американца, двух испанцев и двух россиян.

По версии правоохранителей, именно 33-летний гражданин РФ продавал наркотики иностранным туристам по телефону. Вместе с ним под стражу помещена 31-летняя россиянка.

У задержанных изъяли около 20 граммов кокаина и примерно 44 грамма марихуаны. Полиция выясняет, откуда задержанные получали наркотики.