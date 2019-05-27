Генконсульство РФ в Гуанчжоу предупредило туристов о необходимости показывать содержимое смартфонов таможенникам.

Как передает «Интерфакс», Китай ужесточил правила прохождения таможни для путешественников.

По данным российской дипмиссии, теперь миграционные власти будут проверять соответствие категорий оформленных виз реальным целям въезда. Для этого туристов будут приглашать на индивидуальные собеседования, где путешественников могут попросить продемонстрировать содержимое смарфтонов, включая фото- и видеоматериалы, а также переписки в Wechat, WhatsApp, Viber и других мессенджерах.

Если миграционная служба найдет несоответствие визы и реальной цели въезда, туриста отправят в специальное помещение, куда запрещен доступ консульских должностных лиц или представителей авиакомпании, а питание предоставляется однократно. Там нарушитель будет содержаться до ближайшего обратного рейса в страну, из которой он прибыл.