Россияне смогут посещать курорты Коста-Рики без оформления виз с 25 мая текущего года.

Как передает ТАСС, соответствующее соглашение с представителями Коста-Рики в мае прошлого года подписал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Отмечается, что новые правила вступили в силу 25 мая: теперь граждане России, являющиеся «владельцами действительных паспортов, дающих право на пересечение границы, за исключением дипломатических и служебных паспортов, могут въезжать, следовать транзитом, выезжать и прибывать на территорию Республики Коста-Рика неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда».

Тем же правом теперь смогут пользоваться и граждане Коста-Рики.