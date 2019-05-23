Россияне находятся в среднем и тяжелом состоянии после ДТП в Италии

Пятеро россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Италии, находятся в больницах в среднем и тяжелом состоянии.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в перевернувшемся автобусе в Италии были граждане Казахстана.

Как рассказал советник посольства России в Италии Дмитрий Гурин агентству «Москва», пятеро граждан РФ остаются в больницах Сиены в среднем и тяжелом состоянии. «14 соотечественников были выписаны из госпиталей вчера вечером. При этом речь идет о тех, кто был госпитализирован. А многим, кто получил легкие ранения, возможно, оказывали помощь без госпитализации», — сказал Гурин.

Он добавил, что рядом с пострадавшими находятся российские дипломаты.