Среди пассажиров перевернувшегося в Италии автобуса оказались 9 казахстанцев.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в Италии перевернулся автобус с российскими туристами. В результате погиб один человек.

В МИД Казахстана рассказали, что в салоне автобуса находились 9 граждан страны, передает «Интерфакс».

«У пострадавших казахстанцев обнаружены переломы позвонков, ключицы, ребер и многочисленные ушибы. В ближайшие дни местные врачи проведут полный медицинский осмотр и дадут свои рекомендации по дальнейшему лечению», — сказали в ведомстве.

Там добавили, что дипломаты находятся рядом с пострадавшими и оказывают им всю необходимую помощь.