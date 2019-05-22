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// фото: Andreas Arnold / dpa / Global Look Press
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Как сэкономить на разрешении на выезд ребенка за границу

Туризм
13:46, 22 мая 2019

// фото: Andreas Arnold / dpa / Global Look Press
// фото: Andreas Arnold / dpa / Global Look Press

Грядут летние каникулы, и нелишним будет напомнить правила оформления разрешений на выезд из РФ для несовершеннолетних. Тем более что ФСБ весной выпустило разъяснение по этому поводу.

Ребенок не может выезжать за границы РФ без согласия родителей до своего совершеннолетия. При этом он может путешествовать с одним из родителей или опекунов без всякого разрешения. Так гласит закон: несовершеннолетний гражданин Российской Федерации, следующий совместно хотя бы с одним из родителей, может выезжать из Российской Федерации по своему заграничному паспорту.

Кстати, даже сейчас родителю можно вывезти ребенка без его документа, но только если он вписан в выездном документе старого образца. А вот внесение сведений о детях в биометрический загранпаспорт не дает ребенку права на выезд за пределы РФ без своего, собственного документа.

При этом, пересекая границу, вы должны руководствоваться законами, как минимум, двух стран — России и той страны, в которую вы въезжаете. Поэтому уточняйте требования конкретного государства или составьте обоюдное разрешение на вывоз ребенка до его совершеннолетия. Отозвать вы его всегда сможете, так же как и заявить свое мотивированное несогласие на вывоз вашего отрока (тогда выехать можно будет только через суд или получив ваше согласие).

Если чадо выезжает из страны без вас, оно должно иметь при себе кроме паспорта нотариально оформленное согласие, причем достаточно согласия одного из родителей. Такая же процедура, если в заграничную поездку отправляются не с родственниками — с преподавателями, тренерами и подобными. В таком документе, подтверждающем согласие, обязательно должны быть указаны названия государств выезда. Указание сообществ государств (СНГ, Евросоюз и прочие) допускаются, только если дальше идет уточнение по конкретным странам. То есть могут быть указаны отдельные страны из сообществ, а вот указание только сообществ государств сделает такое согласие недействительным.

Нотариусы зачастую предлагают сделать разрешение на один год или уклоняются от прямого ответа на вопрос, можно ли его оформить на долгий срок. ФСБ в разъяснении от 15 марта 2019 года указало, что срок действия разрешения может определяться датой, а может — указанием на событие, которое должно наступить. Прежде всего речь о совершеннолетии ребенка, если выдаете согласие дедушкам и бабушкам. В случае посещения ребенком одних и тех же стран несколько раз можно оформить такой «долгосрочный» документ один раз, неплохо при этом сэкономив на нотариальных услугах.

Хорошего путешествия!

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// фото: Andreas Arnold / dpa / Global Look Press

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