В ГД предложили разработать закон, согласно которому лоукостерам запрещается брать деньги с семей при рассадке в самолете.

Как передает «Парламентская газета», депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) обратил внимание на то, что сейчас при регистрации на рейс многие авиакомпании-лоукостеры предлагают пассажирам, летящим семьями, забронировать места в самолете рядом за дополнительную плату.

«Я знаю, что многие авиакомпании-лоукостеры берут дополнительную плату за желание пассажира сидеть на том или ином месте. Но одно дело, когда группа людей летит по работе и все они хотят сидеть рядом, а другое — когда дело касается семьи. Тут деньги брать нельзя», — рассказал парламентарий.

По его мнению, ситуация, при которой члены одной семьи сидят в разных частях самолета, может иметь неблагоприятные последствия в случае ЧП в полете.

В связи с этим Власов предлагает разработать законопроект, обязывающий все российские авиакомпании бесплатно рассаживать родственников только на соседние места. Отмечается, что с письмом о необходимости такой инициативы депутат уже обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху.