34 россиянина не смогли вылететь из Дели из-за конфликта Индии и Пакистана

Российская дипмиссия сообщила о проблемах с возвращением на родину, которые возникли у находящихся в Индии россиян.

Как передает «Интерфакс», 34 гражданина России не смогли вылететь из Дели из-за того, что казахстанской компании Air Astana пришлось отменить часть рейсов после обострения отношений между Индией и Пакистаном.

«Авиакомпания не оказала должной помощи пассажирам, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства. Потребовалось вмешательство российских дипломатов. Сейчас удалось добиться того, чтобы всем пассажирам забронировали билеты на 4-5 марта», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

Агентство напоминает, что 27 февраля Индия и Пакистан объявили о закрытии неба над приграничными областями из-за обострения конфликта между двумя странами. Это стало неожиданностью для перевозчиков, потребовалось резко изменить маршруты полетов.