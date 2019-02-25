Елена Подкаминская проводит холодный февраль в Таиланде

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская проводит долгожданный отпуск в Таиланде. В связи с плотным графиком репетиций и съемок артистке нечасто удается уехать из Москвы.

В теплую страну в феврале Елена вывезла с собой и двух своих дочерей — 9-летнюю Полину и полуторагодовалую Еву.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) 31 Янв 2019 в 7:27 PST

Недавно актриса поделилась жарким снимком в купальнике. «Агент настолько провокатор, что приходится прикрываться лопухами», — написала Подкаминская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Подкаминская (@podkaminskaya_official) 20 Фев 2019 в 1:22 PST

«Какая же вы невероятная!», «Богиня! Обожаю», «Грация!», «Шикарная фигура!», «Тот случай, когда красота, нежность и добрая душа уживаются в одном человеке», «После того как вашу героиню убили в сериале "Другие", я плакала. Дальше стало неинтересно! Спасибо за роль и удовольствие смотреть на вас!» — ответили в комментариях восторженные поклонники.