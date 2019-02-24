Российские аэропорты могут ввести электронные посадочные талоны

В российских аэропортах может появиться возможность посадки на рейс по электронному талону.

24 февраля в силу вступил соответствующий приказ Министерства транспорта. РИА «Новости» узнало в пресс-службе аэропорта Шереметьево, что крупнейшая столичная воздушная гавань готова к таким изменениям.

Представители «Внукова» так же заявили, что возможность посадки на самолет по электронному талону будет введена в 2019 года. В пресс-службе «Домодедова» сообщили, что пассажиры аэропорта попадают на посадку через турникеты eGate, которые распознают 2D-штрихкод и QR-код как в бумажном, так и в электронном виде.

Также заявление сделали в питерском «Пулково»: в настоящий момент руководство аэропорта занимается обсуждением перспективы введения такой услуги.