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24 февраля, воскресенье

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23 февраля, суббота

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22 февраля, пятница

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Российские аэропорты могут ввести электронные посадочные талоны

Туризм

В российских аэропортах может появиться возможность посадки на рейс по электронному талону.

24 февраля в силу вступил соответствующий приказ Министерства транспорта. РИА «Новости» узнало в пресс-службе аэропорта Шереметьево, что крупнейшая столичная воздушная гавань готова к таким изменениям.

Представители «Внукова» так же заявили, что возможность посадки на самолет по электронному талону будет введена в 2019 года. В пресс-службе «Домодедова» сообщили, что пассажиры аэропорта попадают на посадку через турникеты eGate, которые распознают 2D-штрихкод и QR-код как в бумажном, так и в электронном виде.

Также заявление сделали в питерском «Пулково»: в настоящий момент руководство аэропорта занимается обсуждением перспективы введения такой услуги.

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Ситуация в экономике сложная. Но есть пожелания руководства зафиксировать успехи. В итоге налицо не стремление этих успехов добиться, а попытки «поиграть» в подъем – и это всего печальнее

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