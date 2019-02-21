Жириновский выразил недоумение в связи с отсутствием выездных виз в РФ

Лидер ЛДПР заявил, что возвращением выездных виз российские власти прекратят отток капитала из страны.

Слова парламентария приводит агентство «Москва». Такое заявление лидер либерал-демократов сделал в ходе круглого стола, посвященного вывозу российского капитала за границу.

По мнению политика, подходящей мерой для борьбы с этим явлением может стать возвращение института выездных виз, который существовал в СССР. Жириновский выразил недоумение в связи с тем, что в России эта практика не существует.

«Зачем отменили выездные визы? ЦБ назначает санации банку и отбирает лицензию, банкир сбегает с деньгами. Что в этом толку? Вы закрываете банк, а вывоз денег производится куда? <...> Пусть объявляют в учреждениях о том, что мы приступаем к санации — выезд запрещен. Я вообще ввел бы выездную визу. Если у тебя нет визы — не пропустят за границу», — сказал лидер ЛДПР.