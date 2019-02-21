ФСБ подсчитала число поездок россиян за рубеж в 2018 году

В 2018 году россияне совершили свыше 44 млн поездок за пределы РФ, что на 6,1% больше, чем годом ранее.

Как сообщает АТОР со ссылкой на данные ФСБ, 30,8% поездок приходится на «ближнее зарубежье»: на Казахстан, Молдову, Грузию, Армению, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Туркменистан, Абхазию, Южную Осетию и Украину. В 2017 году таких поездок было на 2,8% меньше. Обычно россияне отправляются в эти страны с нетуристическими целями.

45,7% поездок граждане РФ совершили в страны «дальнего зарубежья», что на 10,8% больше, чем в 2017 году. В эти страны соотечественники в основном уезжают ради туризма.

Наибольшее число россиян побывало в Турции (прирост к 2017 году составил 26,64%), Германии (+5,9%), Таиланде (+7,4%), Италии (+22%) и Испании (+3,7%).

При этом несколько схлынул турпоток на Кипр (-4,7%), в Грецию (-5,4%), Чехию (-0,1%), Болгарию (-9,3%), Черногорию (-6,5%).