МЭР создаст маркетплейс для получения электронных виз в РФ

Минэкономразвития создаст электронную платформу, на которой иностранцы смогут получить электронную визу в Россию.

Об этом в пятницу, 15 февраля, рассказал замминистра экономического развития Сергей Галкин, передают «Ведомости». Сейчас граждане 18 государств могут получить электронные визы в РФ, по которым они могут находиться только в регионах Дальнего Востока. По словам Галкина, новый маркетплейс даст возможность иностранцам оформить электронную визу, которая позволит им находиться в РФ в течение трех-восьми дней, въехав в страну через Москву или Санкт-Петербург.

«Мы прекрасно понимаем, что любой сервис — это лояльность пользователей. Сервис будет жить, если там есть какая-то уникальность. Иначе бесполезно туда нагонять трафик», — подчеркнул Галкин.

Оформить соответствующую визу на маркетплейсе можно будет при покупке комплексного тарифа услуг.