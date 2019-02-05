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Россиян задержали в Малайзии за "жонглирование" младенцем

Туризм

В малайзийской столице Куала-Лумпуре задержали российскую пару, которая «жонглировала» своим ребенком на улице. 

2 февраля житель Куала-Лумпура опубликовал в своем Facebook видео, на котором мужчина под музыку размахивает в воздухе ребенком в подгузниках. Рядом с ними в позе лотоса сидит девушка. За представлением наблюдает толпа людей. 

Автор видео возмутился поведением родителей, выразив надежду на то, что их арестуют за издевательства над ребенком. Позднее стало известно, что пару задержали. 

Задержанными оказались россияне Михаил Бондарук и Екатерина Шихманова. Им 28 и 27 лет. Они путешествуют по Азии вместе с четырехмесячной дочкой, занимаются йогой и всегда ходят босиком. Сейчас им грозит штраф в размере около 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до десяти лет за нарушение прав несовершеннолетнего. 

Ольга Никонова, которая знакома с Бондаруком и Шихмановой, рассказала «Коммерсанту», что на видео, попавшем в соцсети, снято занятие по динамической гимнастике для детей. По ее словам, родители не причинили ребенку никакого вреда. «Михаил и Катя очень переживали, что пользователи Facebook их неправильно поняли. Это не было выступление ради денег – они просто занялись с ребенком йогой на публике», – сообщила Никонова. 

В посольстве Малайзии в РФ пока не прокомментировали ситуацию.

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