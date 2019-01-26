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26 января, суббота

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Посольство не получало данных о раненных из-за смерча в Анталье россиянах

Туризм

В посольстве РФ не знают о пострадавших из-за аномально сильного ветра в турецкой Анталье гражданах России.

Как передает «Интерфакс», ранее сообщалось, что в субботу, 26 января, смерч перевернул автобус, который подвозил пассажиров к самолету в Анталье, а также поднял в воздух трап, в результате чего 12 человек получили ранения.

Согласно информации, размещенной на официальной странице российского посольства в Facebook, граждане России в Анталье не пострадали.

«Последние несколько дней в Анталье наблюдается аномальная погода, скорость ветра достигает 100 км в час. Информация о гражданах РФ, которые могли пострадать при смерче, в российские загранучреждения не поступала», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

 

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