Россияне начали экономить на путешествиях из-за падения доходов

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) предсказали сокращение спроса на путешествия в 2019 году.

В АТОР заявили, что из-за падения доходов россиян растет разрыв между покупательной способностью и стоимостью туров. «Все это приводит к сокращению спроса на путешествия, а те, кто продолжает ездить, начинают экономить на отдыхе. По таким направлениям, как Греция, Кипр, Доминикана, Испания средний чек уже упал на 15-20%», – сообщили «Интерфаксу» в ассоциации.

В целях экономии россияне стали предпочитать пакетные туры самостоятельным поездкам. Этим объясняется сильный рост турпотока в Турцию в прошлом году. В 2019 году, как ожидают в АТОР, сегмент пакетных туров в денежном выражении останется как минимум на уровне ушедшего года.

Если в прошлом году ранние продажи туров на лето били все рекорды, то в этом году ничего подобного эксперты не ожидают. «Турагентства смотрят цены по раннему бронированию, и они очень высокие. Продавать что-то по таким ценам будет сложно. Если раньше в некоторых компаниях в январе-марте были рекордные продажи, то в этом году их ожидать не стоит», – сказали в АТОР.

Там отметили, что российские туристы, у которых упали доходы, с нетерпением ждут открытия продаж путевок в Египет.