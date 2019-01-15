Ростуризм раскритиковал идею о налоге на выезд из страны

Ростуризм выступил против предложения о введении налога на выезд из страны для россиян.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ» предложила взимать 500 рублей с россиян и иностранцев, которые пересекают государственную границу. Письмо с такой идеей ассоциация направила спикерам Совфеда и Госдумы, а также главе Ростуризма.

«Реализация предложенной нашей ассоциацией инициативы способна принести дополнительно около 35 миллиардов рублей в год, что позволит не только обеспечить успешное выполнение Федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019-2025 годы)", но и заложить основу для перехода туристической отрасли России на инновационный путь развития», – приводит РИА «Новости» выдержку из документа.

В пресс-службе Ростуризма сказали, что они пока не видели письма от АВАНТИ. «Вместе с тем ведомство считает неотъемлемым право граждан России свободно выбирать направления турпоездок в соответствии со своими желаниями и возможностями, в том числе это касается путешествий за рубеж. Реализация этого права не должна облагаться никакими дополнительными налогами», – сообщил собеседник «Интерфакса».

В Ростуризме выразили опасение, что инициатива АВАНТИ приведет к снижению качества российского туристического сервиса и к росту цен на продукты внутреннего туризма.

С 7 января в Японии начали взимать тысячу иен (около девяти долларов) с японцев и иностранцев, которые выезжают из страны. Власти планируют за год собрать таким образом более 400 миллионов долларов. Это первый налог, который ввели в Японии за последние 27 лет.