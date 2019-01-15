Нижний Новгород обогнал Лос-Анджелес в рейтинге лучших городов мира

Исследователи назвали Нижний Новгород самым удобным российским городом для жизни.

Аналитики сервиса Numbeo опубликовали рейтинг из 226 самых комфортных для жизни городов. В первую пятерку вошли австралийский Канберру, нидерландский Эйндховен, американский Роли, австралийский Аделаида и швейцарских Цюрих.

Самым комфортным для жизни российским городом оказался Нижний Новгород. В общем рейтинге о расположился на 109-й строчке, обогнав Торонто, Брюссель, Лос-Анджелес, Мадрид и Дублин.

Москва и Петербург заняли 191-е и 182-е места соответственно.