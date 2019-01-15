Американцы подали в суд на "Аэрофлот" из-за пропущенного рейса

Несколько граждан США подали в суд на «Аэрофлот» и Finnair из-за того, что их не пустили на борт самолета в Шереметьево.

Об этом во вторник, 15 января, сообщает РАПСИ. Исковое заявление было подано в Федеральный суд Северного округа Иллинойса. В претензии сказано, что пассажиры из США прибыли к месту посадки на самолет за 20 минут до вылета из-за плохой организации регистрации на рейс в Шереметьево. На борт туристов не пустили. Им пришлось провести в аэропорту еще сутки и купить билет на следующий самолет.

Рейс выполнялся «Аэрофлотом» совместно с Finnair. Истцы утверждают, что нарушение со стороны российской компании «носят продолжительный, постоянный и умышленный характер». Кроме того, от российского перевозчика также требуют выплатить всем гражданам США, которые пострадали в результате произошедшего, по 7,5 тысяч долларов каждому, что в общей сумме составляет 3,6 миллиона долларов.