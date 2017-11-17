США начали отказывать в гостевой визе каждому десятому россиянину

Доля отказов россиянам в гостевых визах США достигла максимума за последние 10 лет.

Согласно опубликованной Госдепом статистике, в 2017 году доля отказов россиянам в гостевой визе США составила 11,61%. Таким образом, в визе отказывают каждому десятом россиянину. В 2016 году визу не смогли получить 9,29%.

Согласно представленным в статистике данным, показатель 2017 года является максимальным за последние 10 лет. В 2007 году доля отказов составила 12,4%.

Самые большие трудности с получением визы в США испытывают жители Федеративных штатов Микронезии и Западной Сахары (доля отказов — 100%), Кубы (77,17%) Афганистана (72,14%), Буркина-Фасо (75,74%), Бангладеш (60,88%), Сирии (29,11%), Армении (51,87%), Албании (40,45%) и Алжира (43,96%).

Не отказывают в американской визе гражданам Сан-Марино, Лихтенштейна, Анголы и Марокко. Кроме того, практически не отказывают в визе жителям Кипра, Омана, Мальты, Израиля, ОАЭ, Тайваня и Швейцарии.