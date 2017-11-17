Игорь Фомин заявил о необходимости системного развития туризма в России

Член комитета Совфеда по социальной политике Игорь Фомин назвал 2018 год годом фундаментальных решений в туризме.

Его слова приводит «Парламентская газета». По мнению Фомина, Россия нуждается в радикальных переменах в сфере туризма, отметив необходимость появления национальной маркетинговой стратегии: «Следующий год — год фундаментальных решений в туризме. В частности, России необходимо системное развитие туристической отрасли, комплекс просчитанных и взаимосвязанных действий».

Игорь Фомин, отвечающий в комитете Совета Федерации по социальной политике за сферу туризма, полагает, что отсутствие единого комплекса действий в этой отрасли не дает ей развиваться должным образом: «Сейчас каждый регион России действует по-своему в вопросах продвижения, и это может вносить элемент хаоса в общую систему продвижения турпродукта. Было бы хорошо предоставлять на выбор типовые решения, которыми регион сможет руководствоваться».

При этом Фомин отметил, что для развития туризма в России нужны более значительные траты. В пример он привел затраты, которые осуществляет Израиль для продвижения своего туризма — 100 миллионов долларов ежегодно. В России же такие траты составляют около четырех миллионов в год.