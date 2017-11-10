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Место смерти изменить нельзя. Как выглядит Бутовский полигон сегодня

Туризм
«Собеседник» №42-2017

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Имена и отчества расстрелянных на плитах не уместились // Фото: Андрей Струнин

Бутовский полигон – самый большой в России памятник жертвам сталинских репрессий. Увидеть его должен каждый.

Братские могилы 

Бутовский полигон находится всего в 5 километрах от МКАДа, в кольце дач и леса. Рядом, чуть ли не через дорогу, – новые цветные высотки района Восточное Бутово. Там мегаполис, а тут тишина, которую почему-то не нарушает даже пение птиц. И она не расслабляет.

На зеленом заборе с колючей проволокой – он уходит так далеко, что конца не видно – большая табличка «Бутовский полигон». Притом что полигоном в обычном смысле слова место массовых расстрелов «врагов народа» не было никогда.

– До революции это была купеческая усадьба Зиминых, – рассказывает Антон Никулин, председатель краеведческо-экологического общества «Бутово». – В 1918 году она была национализирована, а в 1934 году ее передали НКВД.

Тогда колючей проволокой был огорожен участок территории площадью в два квадратных километра. Людям из соседних деревень объяснили, что будут проводиться стрельбы. И хотя они, конечно, догадывались о происходившем на самом деле, однако то, что Бутовский полигон – место массовых казней, доподлинно стало известно только в 1991 году, когда были рассекречены архивы НКВД. Но в делах многочисленных расстрелянных из Москвы и Подмосковья место не указывалось. О нем рассказали бывшие сотрудники комитета. В 1997-м их слова были подтверждены: небольшой участок земли был вскрыт, и выяснилось, что это часть глубокого рва, в котором слоями лежат человеческие останки.

Сейчас известны имена 20.760 человек, которые были расстреляны на этом месте
Сейчас известны имена 20.760 человек, которые были
расстреляны на этом месте // Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

– Работа по уничтожению населения шла настолько масштабно, что с захоронением тел не справлялись, – рассказывает Анатолий Мордашев, заместитель директора мемориального центра «Бутово». – Сюда пригнали экскаваторы, приспособленные для рытья каналов. Они выкапывали рвы глубиной 5 метров. Тела сбрасывали и присыпали землей. Когда ров заполнялся, приступали к следующему.

Рвы, или гигантские братские могилы, – это и есть Бутовский полигон. Всего таких рвов было обнаружено 13. Сейчас известны имена 20.760 человек, которые были расстреляны на этом месте в 1937–1938 годах и лежат в этих могилах. Однако исследователи говорят, что в действительности казненных может быть намного больше – полигон работал до 1954 года, и скорее всего были еще расстрелы. Сегодня рвы отчетливо видны: к 1990-му земля в местах захоронений сильно просела.

Ботинки из земли 

На входе в Бутовский полигон – фотографии расстрелянных. Фото делались за несколько дней до расстрела, когда люди уже знали, что впереди. Накануне казни их привозили в автозаках к полигону, и дальше они шли пешком по дороге из щебня – сейчас она заасфальтирована – к бараку, где проводили последние часы жизни. По словам Анатолия Мордашева, палачи в это время пили – расстрелы всегда сопровождались пьянкой, и после того, как работа была выполнена, исполнители практически не стояли на ногах. 

Эти фото делались за несколько дней до расстрелов
Эти фото делались за несколько дней до расстрелов
// Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Того барака больше нет, но на полигоне есть поклонный крест и деревянная, похожая на древнюю небольшая церковь. В действительности и то, и другое появилось недавно – в 90-е, когда тайна Бутовского полигона была раскрыта. Из действительно старинного в храме – иконы, среди которых принадлежавшие расстрелянным. Среди «врагов народа» было много священников и семинаристов, в том числе из Сергиева Посада. Поэтому для Русской православной церкви Бутовской полигон – место особенное. Более 300 погибших тут канонизированы как новомученики бутовские.

Новые иконы бутовских святых – через дорогу, в белом храме. Это совершенно удивительное зрелище: на десятках икон сразу по несколько ликов, а вместо подписи – дата расстрела. На сумрачных темно-синих фресках события тех дней: рвы, люди с оружием, приговоренные. На одной – немощный старик на носилках, которого забирают на расстрел. Это 82-летний Серафим Петроградский: он не мог ходить, и его несли – сначала на следствие, потом на полигон.

В небольшой витрине выставлена обувь казненных, которую нашли во рвах. Сапоги и ботинки выглядят совершенно одинаково. На расстрел вели практически полураздетыми, ставили лицом к краю рва, где уже лежали убитые. За один день расстреливали до 200 человек, а самым кровавым днем стало 28 февраля 1938 года – 562 приведенных в исполнение приговора.

Храм появился на полигоне в 1996 году
Храм появился на полигоне в 1996 году
// Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Представить масштаб этой трагедии можно в Саду памяти. Мраморные плиты с фамилиями и инициалами погибших в Бутово были открыты только этой осенью. Нанести на них полностью имена и отчества не получилось – не хватило места. 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, имена казненных на полигоне зачитывают вслух у деревянной церкви. Каждый может приехать в Бутово и произнести несколько десятков имен.

– Это очень трогательно: в этот момент как будто соприкасаешься с судьбой человека, – говорит Анатолий Мордашев. – Приходите. 

Прийти на Бутовский полигон можно и в любой другой день. Прийти нужно – чтобы знать, как это было.

Подробности

До Бутовского полигона раз в час ходит автобус №18. На него можно сесть у станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» или у железнодорожной станции Бутово, где останавливаются электрички, следующие от Курского и Рижского вокзалов. Время в пути – 15–20 минут. В церковной лавке в соборе большой выбор книг о бутовских событиях и новомучениках. В выходные рядом с ними работает полевая кухня: бесплатно раздают кашу, хлеб и горячий чай. Также можно купить выпечку и монастырский хлеб.

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №42-2017 под заголовком «Место смерти изменить нельзя».

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