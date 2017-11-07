Тур в будущее

В Казани прошел IV Международный туристский форум «Ориентиры будущего», на котором собрались участники со всего мира.

Российские туристы стали больше путешествовать по родным регионам, узнавать свою страну. В той же столице Татарстана в этом году уже побывали более 3 млн туристов, а посещаемость топовых обектов республики за последние 7 лет выросла в разы: в остров-град Свияжск приезжают в 7 раз больше человек, а в древнюю столицу Золотой Орды Великий Болгар — в 10 раз больше.

— Наш форум называется «Ориентиры будущего», и каждый раз выбирая тему, приглашая спикеров, мы стараемся ответить на вопросы: как будет жить отрасль в ближайшие 3–5 лет, какие будут тренды, какие вопросы встанут перед каждым регионом, какие проблемы нам придется с вами решать и каким образом быть эффективными в развитии туризма, — назвал цели мероприятия глава Госкомитета по туризму Татарстана Сергей Иванов.

Казанский турфорум уже стал регулярным. Раз в два года он проводится при поддержке Федерального агентства по туризму и Правительства Республики Татарстан. В этот раз своими рецептами, находками и проблемами делились 1,5 тысячи профессионалов туристической отрасли из 30 регионов России, а также из Чехии, Венгрии, Португалии, Израиля, Греции. Чешские коллеги рассказывали о посещаемости замков, израильтяне — как подключить к туристическому бизнесу местное население. Россию представляли самые знаменитые объекты — сочинский курорт «Роза Хутор», карельский музей под открытым небом «Кижи», арт-парк «Никола-Ленивец» и многие другие. Обсудили и чисто российский вопрос — где взять инвестиции для дальнейшего развития.

По словам главы Ростуризма Олега Сафонова, который также выступил на форуме, развитие внутреннего туризма в ближайшее время определят новые технологии и возврат к традициям.

— Те технологии, которые сейчас создаются, позволяют туристу, потребителю напрямую работать с производителем, убирая всех посредников. Тем самым делается продукт более качественный, недорогой, и повышается ответственность производителя продукта, — перечислил глава Ростуризма.

Но растет спрос и на традиционные ценности. В том числе на религиозные и познавательно-исторические туры. У Татарстана в этом смысле есть своя, особая ниша.

— Благодаря своим возможностям в сфере халяльного туризма Татарстан представляет интерес для туристов, исповедующих ислам. На территории Татарстана сосредоточены многочисленные памятники исламской культуры, которые являются перспективной основной для развития религиозного туризма, — отметил Олег Сафонов.

В целом руководитель туристического ведомства доволен тем, как сейчас развивается внутренний туризм.

— Мы оцениваем 2017 год как успешный с точки зрения развития внутреннего туристского потока. Турпоток соответствует уровню прошлого рекордного 2016 года, и это очень хороший показатель, — прокомментировал чиновник.

Лидерами внутреннего туризма в России стали Москва, Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Алтайский край. В целом внутри страны стало на 10% больше туристов. Еще на 7% вырос въездной туризм — в основном, за счет того, что к нам поехали петушественники из Ирана, Китая, Индии, Южной Кореи, а также Испании, Италии, Франции.