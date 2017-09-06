Минтранс допустил возобновление полётов в Египет в 2017 году

Глава Минтранса рассказал о предпосылках возобновления авиасообщения между Россией и Египтом до конца года.

«Теоретически такие предпосылки есть. Но подчеркну, что вопрос находится в стадии рассмотрения на высшем уровне», — цитирует министра транспорта Максима Соколова РИА «Новости». Об этом глава ведомства заявил в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке.

Напомним, РФ прекратила полёты в Египет после теракта на борту самолёта компании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург в ноябре 2015 году. В результате трагедии погибли 217 российских туристов и семь членов экипажа.