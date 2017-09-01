Туризм
Источник: Nation News
17:25, 01 Сентября 2017 Версия для печати

Россиянам усложнили правила посещения Украины

Украина ужесточила правила въезда в страну для иностранцев и решила внести РФ в список «государств миграционного риска».

С 1 октября 2018 года украинские пограничники начнут требовать с путешественников биометрические данные.

Процедура регистрации въезжающих в Украину будет состоять из трёх этапов: предварительное уведомление о том, что человек собирается пересечь украинскую границу; предоставление биометрического паспорта или биометрических данных непосредственно на границе; фиксация на том месте, где путешественник намерен находиться.

Как пишет информагентство Nation News, биометрические паспорта есть у некоторых, но отнюдь не у всех граждан РФ. У обладателей обычных паспортов РФ возникнут трудности с посещением Украины.

Также стало известно, что президент Украины Пётр Порошенко поручил кабмину внести Россию в список государств миграционного риска: «В условиях, когда страна является объектом военной агрессии со стороны РФ, эта практика вполне оправдана».

Россиянам придётся не только предоставлять биометрические данные, но и заполнять на украинском или английском языке специальную анкету. Там нужно будет указать свою профессию, место работы, точную цель поездки и населённые пункты, которые планируется посетить. Уведомлять о своём въезде в Украину потребуется за месяц в том случае, если визит не связан с болезнью, смертью родственника и другими экстренными обстоятельствами.

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