Путешествуем по России. Карельский Мраморный каньон в Рускеале

Sobesednik.ru рекомендует любителям туризма посетить одно из самых красивых мест Карелии – Мраморный каньон.

«Рускеала» – единственный в России горный парк Северного Приладожья, а Мраморный каньон – его жемчужина. Если сесть в лодку, которую можно взять на причале, легко скользить по изумрудной глади воды, разглядывая сказочные гроты и штольни, восторгаясь высокими, более 20 метров, мраморными стенами. Самые взыскательные туристы могут совершить полет над Мраморным каньоном или посетить мраморный грот, который часто называют визитной карточкой «Рускеалы», попасть в него можно, только подплыв на лодке. Что посмотреть? Город Сортавала, тут можно любоваться финской архитектурой, посетить Музей Северного Приладожья, Валаамский мужской монастырь.

Мраморный каньон – бывший карьер (площадью 460 на 100 метров), где добывали разные сорта мрамора для соборов и дворцов Санкт-Петербурга (Исаакиевский, Казанский соборы, Эрмитаж, Михайловский замок), – сейчас заполнен грунтовыми водами. Прозрачная, чистая вода удивит своим цветом даже видавших виды путешественников: в одном каньоне она зеленая, в другом – голубая, в третьем – серая. Кстати, если немного сойти с туристической тропы, можно увидеть живописные природные скалы и доисторические камни. Знатоки ботаники смогут увидеть экзотические мхи, лишайники, орхидейные растения, кустарники, которые занесены в Красную книгу!

Рускеальские водопады

40-километровая река Тохмайоки (вытекает из озера Руокоярви и впадает в Ладожское озеро) славится своими порогами и водопадами. Самый красивый из них – Ахвенкоски (с финского переводится как «Окуневый порог»). Рассмотреть его можно с трассы, удобно расположившись в специально оборудованной беседке на автомобильной площадке.

40-километровая река Тохмайоки (вытекает из озера Руокоярви и впадает в Ладожское озеро) славится своими порогами и водопадами Фото: Shutterstock

Водопад Рюмякоски

Доехать до него на машине не получится, придется метров 200 идти пешком. Раньше тут была финская ГЭС, поговаривают, что ее будут восстанавливать, ведь старые строения неплохо сохранились.

Рускеальский провал

Ледяной провал, по словам старожилов, появился в шестидесятые годы прошлого века после взрывов в соседнем карьере. Кровля полузатопленных штолен провалилось, оставив на поверхности овальное отверстие размером 20 на 30 метров. Лед в холодном мешке не тает даже летом.

Ася Минниахметова