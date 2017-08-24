Туризм
15:22, 24 Августа 2017 Версия для печати

В США огородами. Как россиянину получить американскую визу не в России

С 21 августа посольство США в России приостановило выдачу неэмиграционных виз россиянам до 1 сентября в Москве и на неопределенный срок в регионах
С 21 августа посольство США в России приостановило выдачу неэмиграционных виз россиянам до 1 сентября в Москве и на неопределенный срок в регионах
Фото: Global Look Press

Смогут ли россияне, выдачу которым виз в Америку приостановили, получать их в соседних странах, выяснял Sobesednik.ru.

Напомним, с 21 августа посольство США в России приостановило выдачу неэмиграционных виз россиянам до 1 сентября в Москве и на неопределенный срок в регионах. Дипведомство объяснило такое решение резким сокращением числа сотрудников из-за их массовой высылки по требованию МИД РФ.

Как заявила пресс-секретарь посольства США в Москве Мария Ослон, россияне могут получить американскую визу в любой стране мира, где есть соответствующее посольство или консульство. «Все заявления рассматриваются консульским должностным лицом на индивидуальной основе в соответствии с законодательством США», — уточнила Ослон.

Среди потенциальных получателей виз это заявление вызвало недоверие и довольно бурную дискуссию. «Чтобы у нас в Таиланде податься на такую визу, надо доказать факт местного резидентства, как минимум рабочая или семейная виза в стране, возможно пенсионная. Туристам будет шиш без масла», — пообещал, например, пользователь ФБ Vladimir Mukhin. Другие пользователи подтвердили, что при подаче документов не по месту прописки могут возникнуть самые разнообразные сложности.

Но в числе прочего пользователи спрогнозировали появление соответствующей туристической услуги — и оказались правы.

— Мы уже готовы предоставить нашим клиентам такую услугу: групповые туры для получения американской визы в приграничные страны, — сообщили нам в турфирме «ToBeAmericа». — Единственное — туристам, которые обращались в турфирмы ранее и попали на приостановку выдачи виз, придется все-таки ждать до 1 сентября. Потому что их нужно будет открепить от их консульств.

По словам представителя «ToBeAmericа», жителям Петербурга наиболее удобно будет получать разрешение на въезд в США в Финляндии. К тому же, как отметил наш собеседник, у многих петербуржцев уже есть на руках финская виза. Обладатели шенгена смогут воспользоваться услугами диппредставительств США в Испании, Италии или Греции. Ну или же человеку придется оформить визу в соответствующую страну. Следует помнить, что в такой поездке скорее всего будет необходим переводчик, поскольку собеседование ведется либо на английском, либо на языке страны. Сроки ожидания заветной визы при таком способе ее добычи — около недели.

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