Туризм
Источник: Известия
07:27, 24 Августа 2017 Версия для печати

РФ не возобновит чартеры в Египет в 2017 году ради безопасности

Чартерные рейсы в курортные города Египта не будут возобновлены Россией в 2017 году.

Как сообщают в четверг, 24 августа, «Известия» со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах и собеседников в авиационной отрасли, Россия не намерена возобновлять авиасообщение с Египтом.

«В 2017 году не будут возобновлены чартерные рейсы в Египет. Аэропорты в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе по очереди должны быть проинспектированы до 30 сентября. Сейчас всё находится в процессе переговоров», — сказал один из источников издания.

Он отметил, что причиной стала неуверенность Москвы в безопасности египетских аэропортов. По словам источника, единственным аэропортом, где российские эксперты увидели улучшения в сфере авиабезопасности, стал аэропорт Каира.

«На первом этапе полеты будут открыты только в Каир. И это будут только регулярные рейсы. Ни о каком открытии чартерных рейсов в курортные зоны Египта пока речи не идет вообще», — добавил собеседник агентства.

читайте также:«В Турции обычная энтеровирусная инфекция, которая проявляется общим недомоганием и сравнительно легко переносится...»
"Турецкий" вирус Коксаки успокоится в сентябре
Вирус Коксаки в Турции напугал многих туристов вплоть до решения отказаться от поездки. Хотя врачи не видят повода »

читайте также:При планировании отпуска самое сложное — определиться, сколько денег нужно заранее подкопить, чтобы хватило и на еду, и на хотя бы минимальные экскурсии
Сколько денег нужно туристу в день? Смотря куда ехать
Специалисты подсчитали, в каких странах отдыхать дешевле и сколько денег стоит брать с собой туристам »

Также по теме
Египет
Карпухина Мария

Подписаться на новости

Введите Ваш email:
email рассылки

Выбор читателей

﻿
Новости Партнеров


Новое на сайте

Как научить ребенка заботиться и сопереживать
07:08, 25 Августа 2017
Sobesednik.ru собрал советы психологов о том, как привить детям доброту и заботу о близких
»
"Балбес" Чапа радует Машу Распутину больше концертов и записей
06:07, 25 Августа 2017
Певица Маша Распутина, уставшая от светской жизни, теперь много времени проводит на природе, узнал Sobesednik.ru
»
Евгений Ясин: Не о долларе надо думать, а об инфляции
00:02, 25 Августа 2017
Колумнист Sobesednik.ru Евгений Ясин критикует увлеченность Минэкономразвития дедолларизацией российской экономики
»