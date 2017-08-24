РФ не возобновит чартеры в Египет в 2017 году ради безопасности

Чартерные рейсы в курортные города Египта не будут возобновлены Россией в 2017 году.

Как сообщают в четверг, 24 августа, «Известия» со ссылкой на источники в российских дипломатических кругах и собеседников в авиационной отрасли, Россия не намерена возобновлять авиасообщение с Египтом.

«В 2017 году не будут возобновлены чартерные рейсы в Египет. Аэропорты в Хургаде и Шарм-эль-Шейхе по очереди должны быть проинспектированы до 30 сентября. Сейчас всё находится в процессе переговоров», — сказал один из источников издания.

Он отметил, что причиной стала неуверенность Москвы в безопасности египетских аэропортов. По словам источника, единственным аэропортом, где российские эксперты увидели улучшения в сфере авиабезопасности, стал аэропорт Каира.

«На первом этапе полеты будут открыты только в Каир. И это будут только регулярные рейсы. Ни о каком открытии чартерных рейсов в курортные зоны Египта пока речи не идет вообще», — добавил собеседник агентства.