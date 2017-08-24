Путин против "сговора авиаперевозчиков": когда цены на билеты пойдут вниз?

Sobesednik.ru спросил у известных людей и экспертов, кто виноват в запредельных ценах на пассажирские авиаперевозки.

Президент Владимир Путин повелел разобраться с автоматизированной системой формирования цен на авиабилеты. Поскольку глава ФАС Игорь Артемьев усмотрел в ее работе «сговор мировых авиаперевозчиков».

Дмитрий Горин, глава транспортного комитета АТОР:

– Технология продаж билетов динамическая: чем меньше мест на рейсе, тем дороже. Снизить цены помогает увеличение конкуренции – появление новых перевозчиков и лоукост-тарифов. В России работает пять систем дистрибуции, которые являются технологическим решением, и на уровень цен они влиять не могут. Тариф всегда определяет авиакомпания. Никакого сговора тут нет.

Дмитрий Потапенко, бизнесмен:

– Я бы предложил любителям теории заговора попробовать поставить домофон в подъезде. Все знают, что там мочатся бомжи, но деньги сдадут дай бог 20%. То есть синхронизировать действия множества людей практически нереально. Что до цен на билеты, то главный фактор их формирования – государство: тарифы, сборы и т. д. Так что следовало бы сначала приглядеться к себе, а потом обвинять во всем дистрибутивные системы.

Магомед Толбоев, летчик-испытатель:

– Этим следовало заняться еще 20 лет назад! Совершенно бесконтрольный процесс. Почему слетать из Москвы в Стамбул дешевле, чем в Махачкалу? На рынке какой-то монополизм, и никто за этим не следит. Я поддерживаю президента в этом начинании.

Ирина Ортман, певица:

– Я часто летаю, но не очень обращаю внимание на ценовую политику. Хотя разница в ценах на билеты у разных авиакомпаний иногда сильно раздражает. Поэтому, когда об этом заговорил президент, я обрадовалась – может быть, удастся с этим что-то сделать.