Пришел, увидел, поиграл. На улице Тюмени появилось "общественное" пианино

На одной из тюменских улиц поставили пианино для всех, кто захочет поиграть.

Пианино «Тюмень» установили на улице Челюскинцев местные предприниматели Михаил Матюхин и Эдуард Бауэр. Инструмент стоит у стены их цветочного магазина.

– Мы нашли его на сайте объявлений, – рассказывает Михаил. – Вывезли, за небольшие деньги заказали настройку: на пианино долго не играли и инструмент был расстроен.

Днем за пианино присматривают сотрудники цветочного магазина. На ночь крышку запирают, а в дождь укрывают пленкой. С 9 часов утра до 8 вечера поиграть на инструменте может любой желающий.

– В основном на пианино играют, а не просто нажимают на клавиши, – рассказывает Михаил. – Я несколько раз видел, как люди в костюмах, идущие в офисы, останавливались и играли блюз. А однажды на нашем пианино ученики поздравили свою учительницу музыки с днем рождения.

Михаил говорит, что уличные пианино – это мировой проект, такие есть во многих городах мира. Но в Тюмени такое впервые. Цель простая: раскрасить серые городские будни, сделать так, чтобы они зазвучали. Вроде бы все пока довольны: над пианино смонтировали звукоотражающий козырек и даже жители ближайших квартир не проявляют недовольства.

Помеха уличному искусству только одна – климат, и с этим ничего не поделать. Сейчас в Тюмени днем +30, а вечером температура опускается до +10 градусов, к тому же идут дожди. Все это сказывается на состоянии пианино. В будущем предприниматели хотят перенести «Тюмень» под крышу, в торговый центр.