РЖД прокатит школьников за полцены в плацкарте

Льготные билеты можно приобрести как в кассах, так и на сайте РЖД

В РЖД догадались, что школьникам нужна 50%-ная скидка на проезд не только в ходе учебного года, но и на каникулах.

К сожалению, этот бонус имеет ряд ограничений: билет за полцены можно приобрести только на поезда дальнего следования, и то лишь на проезд плацкартом, в общих вагонах и в вагонах с сидячими местами. На купе эта скидка не распространяется.

Льготные билеты можно приобрести как в кассах, так и на сайте РЖД. При этом необходимо предъявить свидетельство о рождении или паспорт ребенка. А при посадке в поезд юному пассажиру придется показать проездной документ и документ, удостоверяющий личность (либо нотариально заверенную копию свидетельства о рождении для детей до 14 лет).

При этом непонятно, почему скидку не предоставляют на пригородные поезда, стоимость билетов на которые порой далека от «щадящей».

Как, впрочем, неясно, почему льготы не касаются и студентов (как будто на лето они утрачивают свой статус), которые вынуждены сдавать в июне сессию и платить за проезд в тех же электричках по полной. Все-таки студенты – народ, как правило, небогатый.

Так что маркетологам РЖД еще есть над чем поразмыслить. Следующая станция – Студенческая.