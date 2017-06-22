Ветеран холодной войны в тени Королевы: советская субмарина-музей в США

Б-427, или, как его прозвали в Лонг-Бич (Калифорния), «Русский Скорпион», на фоне «плавучей гостиницы» Queen Mary

Корреспондент Sobesednik.ru увидел списанного бойца холодной войны — подводную лодку Б-427 — на приколе в Калифорнии.

— Вы слышали, что совсем рядом, где-то в двух километрах отсюда, пришвартована русская подводная лодка?

— Серьезно? Ничего себе.

Такова реакция жителей города Лонг-Бич на соседство с субмариной Б-427.

Российские подводные лодки часто всплывают в самых неожиданных широтах: так, в 2012 году сообщалось о подлодке, которая провела в Мексиканском заливе незамеченной целый месяц, в 2014 году произошёл инцидент у берегов Швеции, а в 2017 году появилась информация о российских подлодках у берегов Латвии. За всей этой суетой уже почти двадцать лет незамеченной остается атомная подводная лодка, пришвартованная у берега США в городе Лонг-Бич, штат Калифорния.

Лонг-Бич, вмещающий около пятисот тысяч жителей, предлагает не так уж много развлечений. На самой «туристической» Четвёртой улице сконцентрированы бары, кафе, мексиканские забегаловки, вегетарианские кафе, магазины винтажной одежды и скейтбордов. В океане купаться не советуют — грязно (нефтедобыча плюс один из крупнейших портов в США), но на побережье можно поглазеть на кита в загоне, а чуть дальше — на корабль «Куин Мэри».

«Куин Мэри», или «Королева Мария» — огромный пассажирский трансатлантический лайнер, построенный в Шотландии еще во время Великой Депрессии. Однако пассажирским он был недолго, и во Вторую Мировую его перекрасили в серый цвет в целях маскировки и использовали для переброски солдат. После войны он еще какое-то время возил богатых пассажиров, а в 1967 году прибыл в гавань Лонг Бич — и тех пор используется как плавучая гостиница, ресторан и музей.

А по левый борт от «Королевы» можно увидеть необычного «соседа» — подводную лодку Б-427, прозванную здесь «Русским Скорпионом».

Спущенная на воду в 1971 году, 22 года эта подводная лодка патрулировала Тихий океан, отслеживая перемещения американских судов. Но холодная война кончилась, и в декабре 1994 года Б-427, одна из трех остававшиеся в российском флоте подлодок класса «Фокстрот», была списана в утиль. Купленная некими бизнесменами из Австралии и перепроданная Эду Сковрону, жителю Палм-Спрингс, Б-427 была доставлена в гавань Лонг-Бич, где и находится по сей день.

«Скорпиона» можно было посмотреть не только с берега или с палубы «Куин Мэри» — на подлодку разрешалось спускаться, осматривать, при ней даже был небольшой магазин сувениров. Кажется, туристы были довольны новым аттракционом: из 149 отзывов, оставленных посетителями за 13 лет, большинство содержали оценку четыре из пяти.

В комментариях к видео посетителя, выложенном на Youtube, объявились россияне, участвовавшие в походах на Б-427

Для многих гостей «Куин Мэри» соседство с русской подлодкой было неожиданностью.

Посетитель из штата Массачусетс удивлялся (здесь и далее перевод мой): «Подлодка "Скорпион" стала приятным сюрпризом во время моего посещения "Куин Мэри"». Турист из Дублина, отмечавший в 2005 году годовщину отношений со своей девушкой в Лонг-Бич, писал: «Как часто выпадает возможность увидеть недавно (11 лет назад) списанную российскую подводную лодку? К моему удивлению — каждый раз, как вы оказываетесь в Лонг-Бич! Восхитительно! Я должен был (несмотря на небольшую клаустрофобию моей девушки) пережить этот опыт!»

Но с каждым годом, проведенным в гавани Лонг-Бич, «Скорпион» выглядел все хуже. В 2012 году из-за подтопления подлодка дала крен, а посетители стали отмечать, что лодка ржавеет и явно требует большего ухода. Посетительница из Ланкастера, Калифорния: «Весьма интересно оказаться на борту подводной лодки. Настоящей русской подводной лодни семидесятых годов. Но было бы неплохо, если бы ее содержали в лучшем состоянии. Аудиокурс был записан голосом человека с преувеличенным русским акцентом, и от этого быстро устаёшь. Очень много посетителей, и все внутри усыпано мусором».

После того, как в 2015 году компания Newco Pty Ltd., владеющая субмариной, не смогла устранить неполадки, подлодку вовсе закрыли для посетителей. Согласно рекомендациям по благоустройству прибрежной зоны, в которой находится подводная лодка, «Скорпиона» следует вовсе переместить с территории, прилегающей к «Куин Мэри»: ржавчина корпуса субмарины, слоями отваливающаяся краска и прочие неприглядности остаются в памяти посещавших лайнер туристов. Но благоустройство корабля и прилегающей территории, к которой пока что относится и подлодка, обойдутся городу в более чем 250 миллионов долларов, так что городская администрация пока не спешит с этим.

Тем временем Newco Pty Ltd. подала иск против компании, ранее владевшей «Куин Мэри» и также арендовавшей подлодку. Согласно иску компания Garrison Investment Group, обязавшаяся выплачивать 200 тысяч долларов в год, а также осуществлять уход за субмариной, с 2011 года перестала исполнять обязательства по уходу, из-за чего подлодка и находится в таком плачевном состоянии. Согласно иску, теперь на «Скорпионе» даже обитают дикие еноты.

Представители истца проигнорировали просьбу прокомментировать ситуацию с иском. Большинство местных жителей, с которыми мне удалось поговорить, даже не подозревали о существовании «Скорпиона». А сам он, вещественное напоминание о холодной войне, продолжает ржаветь и гнить, неприкаянный.