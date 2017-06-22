Россиянам рекомендовали привиться от гепатита А из-за маршей ЛГБТ

Российским туристам, выезжающим в Европу, Роспотребназдор рекомендовал сделать прививку от гепатита А.

Согласно опубликованному на сайте Роспотребназдора сообщению, в Европе замечен рост заболеваемости гепатитом А. В большинстве случаев, как пишет ведомство, гепатитом заболевают гомосексуалы.

«Так по данным органов здравоохранения Португалии в период с 1 января по 11 июня 2017 года было зарегистрировано 327 случаев гепатита А, из которых 91% составляют мужчины, практикующих секс с мужчинами», — сказано в сообщении.

В сообщении также отмечается, что в Европе с июня по сентябрь пройдут несколько парадов ЛГБТ, в том числе фестиваль в Мадриде. «Хотя риск передачи вируса гепатита А пищевым и водным путями в Испании оценивается как низкий или умеренный, вероятность контактного пути передачи инфекции от человека к человеку оценивается как высокая», — предупреждает ведомство.

В целью профилактики заболевания Роспотребназдор просит выезжающих за границу россиян сделать прививку от гепатита А.