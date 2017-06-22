Туризм
Источник: РИА "Новости"
13:24, 22 Июня 2017 Версия для печати

1,6 млн россиян не могли выехать за границу в мае из-за долгов

Директор Федеральной службы судебных приставов рассказал, что 1,6 млн россиян не могли выехать за границу.

Дмитрий Аристов, директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, в интервью РИА «Новости» рассказал о том, что долги помешали 1,6 миллиона россиян выехать за границу.

«Всего на 1 мая текущего года ограничение в праве на выезд из Российской Федерации действовало в отношении 1,6 миллиона россиян», — сказал Аристов.

Он также добавил, что ФССП приняла меры по упрощению снятия временного запрета на выезд зарубеж. Кроме того, служба приставов ежедневно обновляет реестры лиц, с которых было снято ограничение.

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