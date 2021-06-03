Twitter не разрешит редактировать записи даже в платной версии с премиум-функциями

Социальная сеть Twitter последовательно игнорирует претензии пользователей о невозможности редактировать опубликованные записи. При этом микроблог периодически расширяет функционал и открывает премиум-функции.

Так, например, сервис намерен в ближайшее время запустить платную подписку в Канаде и Австралии с 3 июня. Ее стоимость обойдется в сумму от 2,9 до 3,49 долларов в месяц, передает «Интерфакс».

Подписка позволит блогеру преобразовывать серии связных твитов в более удобный для чтения текст, но редактирование сообщения по-прежнему будет недоступным. Премиум-пользователь сможет лишь отменить публикацию твита в течение 30 секунд.

Чуть более года назад соцсеть предлагала похожий платный сервис за 6 долларов в месяц либо за 60 долларов в год. Программа Bizzly+ за эти деньги просто не публиковала твит в течение установленного времени от 10 секунд до 10 минут и в это время можно было отредактировать текст, сообщал портал «Канобу».

Также с этой платформы можно было «редактировать» старые твиты. Сюр в том, что по факту программа не редактировала старые твиты, а удаляла их и публиковала в актуальном времени отредактированный текст.

Неповоротливость Twitter в вопросах редактирования сообщений давно стала темой для создания мемов. Пользователи давно раздражаются этой особенностью соцсети.