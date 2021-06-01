Нейросеть будет следить за поведением и состоянием подмосковных школьников

Разработанная компанией «Для самых родных. Обнинск» совместно с «АИС Город» система контроля учащихся в этом году появится в одной из школ Московской области. Она будет ​следить за безопасностью, контролировать состояние инфраструктуры учреждения и обеспечение детей питанием. Об этом компания сообщила газете «Ведомости».

Как отмечает заместитель директора по IT «АИС Город» Валерий Кандаулов, в систему входят умные камеры, которые способны распознать отклонения в поведении ребенка или опасную ситуацию, например бег по коридору или катание по перилам. «Если поведение ученика представляет угрозу ему или окружающим, в систему поступает сигнал, уведомляющий учителя и других ответственных сотрудников школы», — пояснил Кандаулов и добавил, что все используемые технологии являются российскими и система уже готова к эксплуатации, достаточно только ее установить и подключить.

По словам разработчиков, нейросеть будет использовать смайлики трех видов (веселый, спокойный и грустный) для обозначения настроения школьника. Если у ребенка три дня подряд будет отмечено плохое настроение, система отправит уведомление школьному психологу и учителю, в котором будет сказано, что нужно обратить внимание на ученика и поговорить с ним. Результат общения будет также зафиксирован в системе.

Пока неизвестно где именно будет тестироваться данная система. Место реализации проекта должен будет определить губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Стоимость внедрение такой системы будет различаться в зависимости от ее параметров. Специалисты называют цену от 500 тысяч до 6,5 млн рублей.