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В России планируют запретить одноразовую посуду, цветной пластик и ватные палочки

Технологии
16:52, 28 мая 2021

В России планируют запретить одноразовую посуду, цветной пластик и ватные палочки
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Правительство России готовит поправки по запрету использования неперерабатываемых материалов, среди которых цветной пластик, пластиковые трубочки, посуда и ватные палочки. Об этом на IX Невском международном экологическом форуме сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, ее слова передает ТАСС

«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — сказала вице-премьер.

«Экономика замкнутого цикла занимает ведущее место в мировой экологической повестке. По экспертным прогнозам, эта индустрия способна к 2025 году формировать до $1 трлн в год добавленной стоимости в мировой экономике», — цитирует ее слова Финмаркет

По ее словам, Россия накапливает более восьми миллиардов тонн разных отходов в год и наша задача — создать систему, при которой полезная их часть будет возвращена в оборот.

Как отмечает Абрамченко, к 2030 году благодаря вовлечению в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности планируется сократить объем захоронений вдвое.

Теги: #Экология

Рубрика: Технологии

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