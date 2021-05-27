TikTok направит 100 млн рублей в поддержку российских авторов контента

TikTok объявил о создании программы монетизации для контент-мейкеров из России. Об этом со ссылкой на сообщение компании пишет ТАСС.

Отмечается, что сервис запускает в России «Фонд вдохновляющих креаторов», чтобы поддержать авторов контента, которые «хотят вдохновлять других». С помощью этой программы можно будет получать вознаграждение за создание оригинального контента.

В TikTok отметили, что в 2021 году размер фонда в России составит 100 млн рублей.

Для участия в программе автору должно быть больше 18 лет, его контент должен быть познавательным и отвечать требованиям правил сообщества. Авторы также должны выложить минимум 30 оригинальных видеороликов длительностью не менее 30 секунд в течение двух месяцев. Общее количество просмотров всех роликов должно составлять не менее 900 тысяч.

В июне фонд заработает для участников программы развития талантов, запущенной в 2019 году. Начиная с августа подать заявку на монетизацию контент-мейкеры смогут прямо в приложении.

TikTok — сервис для создания и просмотра коротких видео. Он является ведущей видеоплатформой для создания небольших роликов и одним из наиболее скачиваемых приложений в мире.