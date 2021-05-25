В России предложили разработать систему слежки и поиска преступников в интернете

В рамках усиления борьбы с преступлениями в интернете предлагается разработать Автоматизированное рабочее место (АРМ), с помощью которого будет производиться сбор информации из социальных сетей для установления и отслеживания преступника. Об этом пишут «Известия».

По словам эксперта инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игоря Бедерова, АРМ предлагается создать в рамках курса SafeNet. С помощью него можно будет автоматизировать и стандартизировать сбор и анализ данных по имени, геолокации, никнейму, телефону, почтовому адресу, IP-адресу, домену и другим идентификаторам пользователя в Сети.

Как рассказал эксперт, правоохранители могли бы загружать в программу все известные данные о подозреваемом, а система сама бы искала этого человека, устанавливала его личность и дополнительные контакты.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предусматривающий создание единого измерителя аудитории в интернете. По мнению экспертов, с его помощью власти смогут эффективнее собирать налоги и анализировать общественное мнение. В рамках исследования объема аудитории будут производиться регулярные сбор, запись, систематизация и анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории информационных ресурсов, размещенной на них продукции СМИ, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации.