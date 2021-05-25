Правительство предложило продлить срок службы электроники до десяти лет

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и Минэкономразвития проработать внедрение в России европейских техрегламентов для производителей электроники, чтобы продлить срок использования приборов. Об этом сообщил РБК представитель вице-премьера Марта Галичева.

Власти хотят обязать производителей изготавливать детали для ремонта электроники, в том числе ноутбуков и смартфонов, на протяжении всего периода гарантии, чтобы продлить возможный срок ее использования до 10 лет.

Отмечается, что такие правила действуют в ЕС с марта 2021 года, по ним производители не могут подтолкнуть людей к покупке новой техники, если старая сломалась, а деталей для ремонта уже не изготавливают.

«Производитель обязан снабжать технику подробными инструкциями по ее ремонту и выпускать комплектующие для замены неисправных деталей в достаточном для ремонта объеме в течение семи-десяти лет», — пишет глава Минприроды Александр Козлов, который изначально выступил с данной инициативой.

Как уточняется, пока эти регламенты распространяются только на производство телевизоров, холодильников, стиральных и посудомоечных машин, фенов, однако сейчас в Европе предлагают расширить список и добавить туда производителей смартфонов, ноутбуков и мелкой электроники.

Козлов предлагает распространить действие этих регламентов в России. В результате у граждан снизится потребность в приобретении новых и утилизации старых товаров на протяжении более длительного времени.