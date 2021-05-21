В России представят "Мошеловку" для борьбы с мошенниками

На Российском интернет-форуме (РИФ-2021) сегодня представят платформу «Мошеловка». С помощью нее пользователи смогут сообщить о противоправных действиях предполагаемых злоумышленников, а также рассказать о случаях, когда они стали жертвами мошенников, пишут «Известия».

Как рассказали организаторы платформы, волонтеры конкурса «Лидеры России», Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) и других объединений будут обрабатывать обращения граждан, систематизировать их, наполнять портал информацией о выявленных случаях и новых схемах обмана.

Пострадавшим от преступников предложат воспользоваться специальным алгоритмом, который подскажет, что делать и куда обращаться.

После обработки заявок эксперты и волонтеры будут передавать информацию о мошенниках в ЦБ и правоохранительные органы.

Отмечается, что количество мошеннических операций со счетами в 2020 году увеличилось на 34% по сравнению с 2019-м, а в денежном эквиваленте рост составил 52,2%, увеличившись до 9,8 млрд рублей. Большинство таких преступлений совершается в отношении граждан 50 лет и старше, но в последнее время среди жертв злоумышленников стала расти доля молодых людей до 20 лет.

Ранее в МВД сообщили о способах, которые используют мошенники для кражи средств со счетов граждан. Наиболее распространенный метод — направление в банки распоряжений о перечислении денежных средств на счета, подконтрольные преступникам. Еще одна излюбленная преступниками схема — использование мобильной связи и SIP-телефонии с различных устройств, в том числе стационарных. Потенциальные жертвы в таких случаях чаще всего сами сообщают конфиденциальную информацию, так как мошенники представляются сотрудниками банка.