Законопроект о едином измерителе интернет-аудитории внесли в Госдуму

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий создание единого измерителя аудитории в интернете. По мнению экспертов, с помощью него власти смогут эффективнее собирать налоги и анализировать общественное мнение. О своей инициативе сообщил ТАСС член комитета нижней палаты по информполитике Антон Горелкин.

По словам автора инициативы, единый измеритель аудитории — это давно назревшая необходимость, которая «позволит государству и рынку получать более четкую информацию о просмотре контента в Сети».

Уточняется, что в перечень попадут интернет-СМИ, аудиовизуальные сервисы, новостные агрегаторы, телеканалы в интернете и иные информационные ресурсы.

В рамках исследования объема аудитории будут производиться регулярные сбор, запись, систематизация и анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории информационных ресурсов, размещенной на них продукции СМИ, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации.

Горелкин также сообщил, что исследовательская компания Mediascope, которая отвечает за исследование аудитории телеканалов, является одним из кандидатов при выборе измерителя. Само измерение аудитории, согласно законопроекту, будет проводиться на основании методики, утверждаемой Роскомнадзором.

Отмечается, что предоставлять необходимые данные будут обязаны и зарубежные IT-компании, желающие работать в России. «Если иностранная платформа желает работать в России, зарабатывать здесь деньги, она должна пройти определенный аудит аудитории через измеритель. Аудиторный показатель также будет одним из критериев приземления платформы, открытия в РФ официального представительства», — пояснил Горелкин.

По мнению некоторых эспертов, создание единого счетчика будет выгодно только государству. «Измерения ТВ и интернета в формате одного окна позволят властям получать объективную картину рынка, основанную на прозрачных данных, которые можно использовать для контроля уплаты налогов, соблюдения законности размещения контента и анализа общественного мнения», — считает руководитель группы исследований OMD Resolution Александр Касаткин.