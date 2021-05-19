Google представила бета-версию Android-12 и обновление других сервисов

Google представила новую версию операционной системы Android-12. Как сообщается в блоге корпорации, это самые масштабные изменения за всю историю Android.

По словам разработчиков, Android-12 принесет крупнейшие изменения в дизайн операционной системы за последние годы. Все иконки и уведомления сменили оформление, цветовая палитра сменилась на пастельную, анимации стали плавнее, а кнопки — более крупными и круглыми. Кроме того, устройство будет автоматически менять цветовую схему при смене обоев.

Среди других изменений отмечаются быстрые настройки, панель безопасности Privacy Dashboard и уведомление на уровне системы, если какое-то приложение включило камеру или микрофон, как на смартфонах системы iOS. «Панель уведомлений стала более интуитивно понятной и игривой, с четким и быстрым обзором уведомлений вашего приложения, независимо от того, что вы в данный момент слушаете или смотрите, и быстрых настроек, которые позволяют управлять практически всей операционной системой одним движением», — отмечается в сообщении.

Разработчики также добавили индикатор в верхний правый угол, чтобы пользователь знал, когда приложение получает доступ к микрофону или камере. А для того, чтобы запретить приложениям доступ к этим функциям, они добавили два новых переключателя в быстрые настройки.

Первая бета-версия стала доступна 19 мая для смартфонов серии Pixel, с модели Pixel 3, и некоторых моделей от Asus, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Techno, TCL, iQOO, Xiaomi, Nokia и ZTE.

Полноценный выход новой операционной системы запланирован на осень 2021 года.

Google также обновила работу сервиса «Объектив», который позволяет искать информацию с помощью камеры, фотографий или строки поиска. Добавила машинное обучение в Google-карты.

Компания также объявили о создании новую технологию искусственного интеллекта LaMDA, который позволит понимать истинный смысл поискового запроса.