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АПК 2.0: как аграрная отрасль переходит в "цифру"

Технологии
19:29, 18 мая 2021

АПК 2.0: как аграрная отрасль переходит в "цифру"

Беспилотные сельскохозяйственные комбайны, дроны для мониторинга состояния почвы, онлайн-сервисы для аграриев и нейросети, способные определить болезнь растения по фотографии. Это не картинка из далекого будущего, а вполне реальные проекты в сфере АПК, построенные на принципах «точного земледелия».

Цифровые технологии для аграриев

На российские поля выходит все больше современной техники с интеллектуальной «начинкой». Мощные бортовые компьютеры помогают точно рассчитывать высев, обрабатывать поле от сорняков и вредителей по заранее запрограммированному заданию. «Умные» устройства измеряют и передают параметры почвы и микроклимата. Эти данные анализируют специальные алгоритмы, основанные на возможностях искусственного интеллекта. На вооружении фермеров и агрономов — онлайн-приложения, которые определяют наиболее благоприятное время для посевной и уборки урожая, позволяют рассчитать необходимую схему внесения удобрений и многое другое. 

«Еще недавно АПК считался отсталой отраслью. Теперь же мы видим ускоренный переход сельского хозяйства в «цифру». Аграрии все больше напоминают ученых-естествоиспытателей, которые ставят робототехнику на службу человеку. Например, выводят в поле беспилотные комбайны, которые автономно вспахивают поля, сеют и убирают урожай. Достаточно утром привезти комбайн к стартовому участку поля, а вечером забрать. Активное развитие и внедрение подобных инноваций позволит России стать мировым лидером и трендсеттером в сфере высоких агротехнологий», — считает глава Россельхозбанка Борис Листов. 

Борис Павлович Листов

 

Как отмечают в Россельхозбанке (РСХБ), наиболее перспективными решениями являются технологии, связанные с оптимизацией логистики и ручного труда, повышением урожайности и созданием инновационного продовольствия, например, культивируемого мяса или растительного белка. Это агробиотехнологии, робототехника, биоэнергетика, технологии управления фермами. По оценкам РСХБ, комплексное внедрение «цифры» в сельскохозяйственную отрасль способно увеличить прибыль АПК более чем на 1,5 триллиона рублей в ближайшие 5 лет.

Но главные действующие лица АПК – это по-прежнему люди. Специалистов, способных качественно изменить подход к ведению аграрного бизнеса, ищут по всей стране. За новыми технологическими идеями следят в Минсельхозе, «Сколково», Фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и Фонде развития интернет-инициатив. 

Собственная программа содействия сельхозинновациям есть и у профильного банка АПК — РСХБ. Речь в частности об AgroCode — ежегодном конкурсе в области агротехнологий который объединяет агробизнесменов, IT-специалистов, аналитиков и других представителей отрасли. Мероприятие включает в себя несколько форматов участия: онлайн-хакатон, конкурс идей, онлайн Data Science-чемпионат, онлайн-конференция. Призовой фонд в 2020 году составлял 1,37 миллиона рублей.

В AgroCode участвовали 60 команд. Партнеры проекта — ведущие компании в сфере консалтинга и внедрения цифровых технологий в сельскохозяйственное производство — предложили участникам решить несколько задач, требующих нестандартного подхода. Каждая из команд предложила собственное технологическое решение. Победителями стали шесть проектов. В их числе сервисы, которые помогут аграриям выбрать лучшее место для посадки сельхозкультур, определить заболоченные участки сельхозугодий и обучить нейросети выявлять болезни плодовых деревьев по фотографии листа. 

Трое участников конкурса идей Agro Idea стали партнерами Россельхозбанка и присоединились к экосистеме «Свое фермерство»: они предложили концепции приложений для сельхозпроизводителей. Еще четверо разработчиков-победителей получили денежные призы.

Кроме того, у Россельхозбанка есть своя стипендиальная программа: материальную поддержку получают студенты 54 аграрных вузов страны. РСХБ также запустил программу digital-стажировок в рамках Стратегии цифровой трансформации Банка. Выпускники бакалавриата и студенты магистратуры технологических институтов могут принять участие в реализации проектов в области цифровизации сельского хозяйства.

«Новые разработки, автоматизация производственных цепочек, включая логистику и биотехнологии, приведут к возникновению новых профессий. Эксперты уже прогнозируют появление таких вакансий, как «сити-фермер», «ГМО-агроном», «ЭКО-специалист». Да и для айтишников сельское хозяйство — «непаханное поле», — уверен глава Банка Борис Листов. 

«Удаленка» для аграриев

Опыт прошлого года показал: цифровые технологии помогают развивать бизнес даже в условиях глобальных ограничений. Это касается и аграрного комплекса. Чтобы поддержать сельхозпроизводителей, летом 2020-го в Россельхозбанке запустили цифровую экосистему «Свое.Фермерство».

Онлайн-платформа объединила 30 различных сервисов, которые упрощают работу фермерских хозяйств. Площадка позволяет закупать семена, удобрения, корма, сельхозтехнику и другие товары, пользоваться широким набором банковских, бухгалтерских и юридических услуг, подбирать персонал. И все это — в дистанционном режиме.

Пользователи площадки даже могут консультироваться с ветеринарами в формате 24/7. К примеру, РСХБ в партнерстве с Connectome.ai запустил услугу мониторинга рождения телят. Подготовка к рождению — процесс не быстрый, а фермер не может неотлучно находиться рядом с одним животным. Сервис берет наблюдение на себя: анализирует видеоряд и в нужный момент присылает СМС-сообщение о том, что роды начались. Такое решение частной задачи помогает оптимизировать весь процесс.

Консалтинговая компания Gartner, специализирующаяся на рынках информационных технологий, включила «Свое.Фермерство» в short-лист конкурса Gartner Eye on Innovation Awards в номинации «Финансовые сервисы — 2020».

Другой цифровой инструмент, объединяющий в одном пространстве фермера и потребителя — платформа «Свое.Родное». По сути, это всероссийский интернет-магазин настоящих фермерских продуктов. Здесь покупатели со всей страны могут напрямую заказывать у фермеров продукцию – без посредников и без наценок. Кроме того, на платформе фермеры предлагают услуги агротуризма: отдых плюс ремесленные мастер-классы, охота, рыбалка, фитотерапия и т.д. То есть для жителей больших городов открывается возможность полноценного отдыха в сельской местности.

«У нас есть целый ряд других платформ: «Свое.Жилье» - для покупки и обслуживания недвижимости, «Мое время» - для старшего поколения. Скоро запустим цифровой сервис «Свое.Село» - для решения задач наших клиентов по строительству, приобретению и обустройству жилья в сельской местности. Все это часть большой программы по цифровой трансформации Банка», — поделился председатель Правления Россельхозбанка Борис Павлович Листов.

У новых цифровых сервисов для сельхозпроизводителей большой потенциал. Экстенсивное развитие агросектора постепенно уступает позиции интенсивному методу. Ресурсы планеты не бесконечны, и именно поэтому агротех — одна из самых перспективных сфер. По данным венчурной компании AdFinder, в 2020 году ежегодный объем инвестиций в цифровые технологии для АПК составлял $19,8 млрд. 

Годом ранее российский рынок достиг 360 млрд рублей и продолжил рост. По данным Минсельхоза, к 2026 году этот показатель увеличится в пять раз. По состоянию на 2021 год Россия в числе 15 стран с наибольшим количеством сельскохозяйственных IT-стартапов.

Теги: #Наука

Рубрика: Технологии

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